Suspeito de sequestrar, torturar e executar soldado é morto em confronto com a polícia

O suspeito de sequestrar, torturar e executar soldado foi morto em confronto com a polícia. Segundo as investigações, João Marcos foi surpreendido e trocou tiros com os agentes. Ele foi baleado e morreu ainda no local. O soldado Gabriel Fadel, de 26 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em uma comunidade. Além de João Marcos, outros quatro criminosos teriam envolvimento na execução do soldado. Um segundo suspeito está internado no hospital e, assim que receber alta, será levado para a delegacia. Ele teria sido baleado em confronto com o Gabriel Fadel. A polícia agora investiga o que o soldado fazia na comunidade e se foi atraído para uma emboscada fatal.