Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste sábado (23), uma abordagem policial terminou em morte no bairro do Sacomã. A perseguição foi iniciada depois de a polícia verificar que o carro dos suspeitos constava no sistema como roubado. Houve troca de tiros. Um suspeito foi baleado, levado ao hospital e não resistiu. Outros dois ocupantes do veículo conseguiram fugir.