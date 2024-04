Suspeitos do assassinarem policial e a filha dele são identificados; buscas por eles continua Delegado conversou com o Cidade Alerta sobre o caso

A Polícia Civil identificou e pediu a prisão dos criminosos que atiraram e mataram um PM e a filha dele, na zona norte de São Paulo. O delegado Severino Vasconcelos conversou com o Cidade Alerta e deu detalhes do trabalho de identificação.