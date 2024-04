Técnicos do CENIPA fazem vistoria no local em que um helicóptero caiu em SP Acompanhe as últimas informações sobre o acidente que deixou sete feridos

O repórter do Cidade Alerta tem as últimas informações do acidente com um helicóptero em São Paulo. A aeronave que caiu em Barueri na tarde desta terça-feira (20) deixou sete vítimas, mas nenhuma morte foi confirmada. Os técnicos do CENIPA começaram a perícia do local da queda, e o trabalho deve continuar nesta quarta-feira (21).