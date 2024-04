Tempestade ameaça buscas aéreas pelos corpos dos tripulantes do helicóptero em SP Chuva forte que atingiu São Paulo nesta sexta (12) atrapalha o trânsito aéreo

Um dos principais obstáculos nas buscas pelos corpos dos tripulantes do helicóptero que caiu em São Paulo foi o tempo. O forte temporal que pegou o município todo de surpresa na tarde desta sexta-feira (12) atrapalhou principalmente as buscas aéreas, como mostram as imagens.