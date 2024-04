Temporal volta a deixar a Grande São Paulo em estado de atenção nesta quarta (10) Capitão Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, fala com Bacci e faz alerta à população

O apresentador Luiz Bacci conversa ao vivo com o Capitão Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Pelo terceiro dia seguido, a região metropolitana é ameaçada por fortes chuvas, com riscos de alagamentos e queda de árvores.