Tenente da PM revela que integrante do Comando Vermelho preso em São Paulo teme ir para presídio Ele estaria com medo de ir para uma penitenciária comandada pelo PCC

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O repórter do Cidade Alerta conversou com o Tenente da PM que participou da operação que prendeu faccionados do Comando Vermelho suspeitos de executarem o ‘Marcola do Amazonas’. Um dos detidos chamou o policial, revelou ser integrante do CV e disse que teme ser enviado para algum presídio paulista.