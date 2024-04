Teste da vida real: o que as pessoas fazem ao presenciarem o crime 'Boa noite, Cinderela'?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O golpe do 'Boa-noite, Cinderela' já é conhecido. Pessoal mal-intencionadas colocam remédios ou drogas na bebida da vítima. Em pouco tempo, a pessoa não responde mais por si e é roubada, sequestrada ou abusada sexualmente. O Cidade Alerta levou um casal de atores a um bar na zona norte de São Paulo. Após uma discussão, a mulher sai da mesa e o ator simula 'batizar' a bebida da suposta companheira, diante de todos. As reações gravadas com a câmera escondida do Cidade Alerta são variadas. Algumas pessoas ignoraram. Outras tomaram atitudes que vão te surpreender.