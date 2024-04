Tiroteio assusta clientes em restaurante de Olaria, na zona norte do Rio Após criminosos roubarem um carro, a polícia foi chamada e começou uma perseguição

Frequentadores de um restaurante foram surpreendidos com um tiroteio em Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. Após criminosos roubarem um carro, a polícia foi chamada e começou uma perseguição. Os criminosos estavam em dois carros, um deles conseguiu escapar do cerco policial e outro bateu em dois veículos. Segundo testemunhas, uma mulher, que estava em um dos automóveis, perdeu o controle da direção e atingiu o muro de duas casas. O caso é investigado pela 22ª DP (Penha).