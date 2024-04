Tiroteio no RJ deixa duas crianças baleadas e um estudante morto Criminosos rivais se enfrentaram em plena luz do dia

Uma troca de tiros no Rio de Janeiro deixou duas crianças baleadas e um estudante morto. O Cidade Alerta acompanhou a realização da perícia no local. Criminosos rivais se enfrentaram em plena luz do dia.