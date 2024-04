Trabalhador é encontrado morto, amarrado e amordaçado dentro de casa

Alto contraste

A polícia tenta descobrir quem é o homem de roupa preta e boné verde que aparece ao lado de Marcelo, que foi encontrado morto dentro de casa. A família da vítima garante que esse rapaz foi a última pessoa a estar com ele. Parentes encontraram Marcelo morto, amarrado e amordaçado na casa onde morava, em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Dona Marisa chegou a ver o filho chegar em casa acompanhado do rapaz de boné verde, mas disse que não escutou nenhum pedido de socorro de Marcelo. Para complicar a investigação, depois da perícia, a polícia não encontrou outra impressão digital a não ser de Marcelo. As imagens de segurança que a família conseguiu podem ajudar a identificar o homem que estava com Marcelo no dia do crime.