Em Copacabana, no Rio de Janeiro, um traficante foi preso em um restaurante à beira-mar. O criminoso estava com a namorada no momento em que agentes anunciaram a prisão. Ele era procurado pela polícia do Rio Grande do Sul. Um comparsa dele também foi preso em Copacabana.