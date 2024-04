Tragédia em Cotia: GCM atira em colegas de trabalho durante discussão

Alto contraste

Em Cotia, na grande São Paulo, um Guarda Civil Municipal atirou contra dois colegas de trabalho durante uma discussão. A briga teria acontecido após uma desavença por conta da escala de trabalho. Nelson Fam não teria feito um curso exigido pela corporação e estaria escalado apenas para trabalhos internos. Durante a discussão, o inspetor Carlos Pires tentou apaziguar a briga, foi baleado na cabeça e morreu na hora. Logo em seguida, Nelson disparou diversas vezes contra o subcomandante Luciano Stephano e depois tirou a própria vida. A arma usada no crime era pessoal e estava guardada no carro do agente, já que ele estava com restrição de porte de armas. O subcomandante Stephano foi socorrido ao hospital e passou por cirurgia. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.