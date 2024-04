Tribunal do crime: membros de facção jogam corpos em rio para atrapalhar investigações As vítimas também eram esquartejadas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois membros de uma facção foram presos suspeitos de envolvimento em diversas mortes. As vítimas condenadas por eles no "tribunal do crime" eram esquartejadas e jogadas em um Rio em Manaus, para atrapalhar a investigação.