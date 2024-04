Turista carioca desaparecido em Guarujá (SP) pode ter sido baleado

Alto contraste

Um possível crime envolvendo o turista carioca que está desaparecido em Guarujá (SP) é investigado pela polícia. Bruno, de 34 anos, foi para o litoral paulista fazer um acampamento selvagem.O local onde ele desapareceu é dominado pelo PCC e faz parte da rota do tráfico. Uma vítima desses criminosos contou para a polícia que viu um homem, com as mesmas características de Bruno sendo baleado durante uma tentativa de assalto. O irmão do turista, Marcelo, veio do Rio de Janeiro para ajudar nas buscas e pede que as autoridades entrem nas matas para encontrar qualquer pista que ajude nas buscas. Já são 13 dias de desaparecimento.