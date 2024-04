"Um crime ainda mais cruel", diz delegado sobre assassinato comparado ao Caso Richthofen

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Márcio Eliseu Melo, de 45 anos, foi assassinado a facadas na cidade de Indaial, perto de Blumenau, em Santa Catarina. A mulher dele também foi ferida, mas sobreviveu. O que choca é a revelação do executor do crime: o filho do casal, de apenas 18 anos. O rapaz ainda pediu a ajuda de um amigo e prometeu a ele uma ajuda financeira. Felipe Martins, delegado do caso, detalhou toda a ação criminosa.