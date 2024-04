'Vampiro matador de Goiás': maníaco é investigado por três homicídios; as mortes fariam parte de ritual

Alto contraste

Um catador de recicláveis foi preso e polícia encontra sangue com ajuda do luminol. O "vampiro matador de Goiás", de 51 anos, é investigado por três homicídios, dois no ano passado e um esse ano. Os corpos estavam em estado de decomposição, mas com vários ferimentos pelo corpo. A polícia não descarta a possibilidade de as execuções acontecerem em um ritual. A investigação apura a informação que o assassino matava por prazer e que chegava a beber o sangue de suas vítimas após as mortes.