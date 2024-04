Vaqueiro é morto a tiros no RN; caso veio à tona novamente após morte do suspeito e da advogada

Alto contraste

No Rio Grande do Norte, um vaqueiro foi assassinado durante uma vaquejada e seu patrão morreu de infarto ao saber da notícia. De acordo com a Polícia Militar, João Victor corria com sua equipe na vaquejada quando se afastou um pouco do grupo. O jovem estava no estacionamento quando duas pessoas se aproximaram em uma moto e o mataram a tiros. O patrão da vítima, Marquinhos de Várzea, sofreu um infarto ao saber da morte e não resistiu. O caso veio à tona novamente após a morte, a tiros, do suspeito de matar João Victor e de sua advogada, Brenda Oliveira.