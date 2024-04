Velório de empresário encontro morto em represa é marcado pela revolta da família

Alto contraste

Depois de três dias desaparecido, corpo de empresário é encontrado na beira de uma represa, em São Bernardo do Campo. Robson morava, em Diadema, região metropolitana de São Paulo, mas era conhecido em todo o ABC Paulista. Ele tinha uma empresa de gás e aquecimento. A moto de Robson foi abandonada perto da represa e estava com a chave no contato. O corpo dele foi enterrado hoje (7) e a família confirma que o corpo estava com marcas de agressão.