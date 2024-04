Vendedor é morto ao defender motorista de ônibus durante assalto no interior de São Paulo

Alto contraste

A polícia prendeu o suspeito de assassinar um rapaz que juntava dinheiro para pagar faculdade e realizar sonho. O crime aconteceu no trajeto entras as cidades de Campinas e Sumaré, em São Paulo. O assassino invadiu um ônibus para assaltar o motorista. Ele estava armado com uma faca. Felipe, que voltada de mais um dia de trabalho, se aproximou do assaltante para conversar e tentar convencê-lo a desistir do crime, mas o suspeito atacou o jovem e atingiu felipe com dois golpes.