Vingança cruel: major da PM discute com a esposa e mata porteiro que tentou ajudar a mulher

Um major da Polícia Militar mata o porteiro a tiros dentro da guarita do prédio ao vê-lo fazendo uma ligação em Recife (PB). Minutos antes, o PM tinha discutido com a companheira no apartamento, a mulher conseguiu fugir e entrar na casa do vizinho. De lá, comunicou o porteiro, que ligou para a polícia. O major desceu armado para perguntar à vítima se tinha visto a mulher saindo do prédio. Neste momento, percebeu que o porteiro estava comunicando a polícia de toda confusão e atirou duas vezes e matou o trabalhador.