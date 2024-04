Vingança planejada: homem mata e ateia fogo em rival

Alto contraste

Maurício, de 40 anos, se desentendeu com Maicon e o irmão dele e espera seis meses para se vingar em Mairinque, no interior de São Paulo. Maurício teria se envolvido com a ex-eposa do irmão da vítima. Esse homem foi tirar satisfação com Maurício e eles começaram a se agredir. Maicon, ao ver o irmão apanhando, entrou na briga e partiu para cima de Maurício. A confusão acabou, mas meses depois, Maurício matou e ateou fogo em Maicon.