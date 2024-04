Zap do Povo: Telespectador registra pronto-socorro alagado após fortes chuvas em SP Envie seu vídeo para o Cidade Alerta !

As fortes chuvas que atingem São Paulo desde a noite de terça-feira (13) estão deixando rastros de destruição. Os telespectadores do Cidade Alerta enviaram para o Zap do Povo flagrantes impressionantes, inclusive, o de um pronto-socorro alagado em Itapecerica da Serra.