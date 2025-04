Viúva Negra: Mulher presa por planejar morte do marido para seguro Michele Nunes e amante detidos após investigação policial reveladora Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Viúva Negra’ é presa em operação policial após matar marido por seguro de R$ 500 mil

Michele Aparecida Nunes foi presa sob acusação de planejar a morte do marido Paulo Minut com a ajuda do amante Diego Fernandes dos Santos para receber um seguro de vida de R$ 500 mil. Paulo, mecânico de trens, foi morto a tiros enquanto ia para o trabalho em um crime que simulava um assalto.

A operação policial chamada Viúva Negra desvendou o plano quase um ano após o assassinato. Michele levantou suspeitas ao tentar rapidamente acessar o seguro de vida e não demonstrar luto pela morte do marido. A investigação revelou que o casal contratou matadores para executar o crime, manipulando a cena para parecer um roubo.

Durante a prisão de Michele em sua residência, uma das filhas presenciou o ocorrido. Na delegacia, ela permaneceu em silêncio. Diego também foi detido e negou envolvimento no crime. A polícia ainda busca identificar outros três suspeitos envolvidos na execução de Paulo.

Assista em vídeo - ‘Viúva Negra’ é presa em operação policial após matar marido por seguro de R$ 500 mil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!