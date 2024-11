‘Vontade louca de matar’, declara homem antes de tentar atacar a esposa com golpes de faca Filhos e netos também foram alvos da agressão; entenda o caso que aconteceu em Limeira (SP) Cidade Alerta|Do R7 23/10/2024 - 16h00 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h00 ) twitter

Homem é preso após atacar a esposa com uma faca Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Aleteia Rodrigues, atacada pelo marido com uma faca em Limeira, no interior de São Paulo. Roberto Aparecido, de 64 anos, desconfiava que estava sendo traído pela esposa, com quem mantinha um relacionamento por 25 anos.

Em áudios gravados por familiares, o homem faz graves ameaças a esposa. No dia do crime, com uma faca, ele partiu para cima da família inteira, mas a polícia chegou a tempo de evitar a tragédia.

O casamento entre Aleteia e Roberto durou 25 anos, com muitos altos e baixos, principalmente nos últimos dias. Com o ciúme possessivo do homem, a violência chegou. A última briga do casal foi registrada em gravações de áudio. “Que vontade louca de matar as pessoas. Fica na cabeça: ‘Mata, mata, mata’”, fala o agressor.

No dia do crime, Roberto chegou do trabalho e entendeu que havia visto uma mensagem de traição no celular da esposa. Uma discussão se iniciou, até que o homem foi para cima de Aleteia a agarrando pelo pescoço. Os filhos tentaram separar a briga, até que em um certo momento, um dos filhos, a esposa e o neto do casal, conseguiram fugir do local.

‌



Enquanto isso, Roberto foi até a cozinha pegar uma faca para atacar Aleteia e a filha. Quando a polícia chegou no local, o homem resistiu a prisão e acabou se ferindo bastante. A faca usada no crime foi apreendida. O agressor foi levado ao pronto-socorro sob escolta.

Antes de ser detido, o homem ainda fez uma promessa de vingança: “Vou ‘botar’ fogo naquela família inteira”.

‌



A família está traumatizada com o acontecimento e afirmam sentir medo do homem. ”Medo, porque a gente sabe que quando ele parte para agressão, já era. Se ele pegar, ele machuca. Eu sinceramente queria que ele tivesse uma ajuda”, diz a vítima.

O caso é acompanhado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira, onde medidas protetivas para a mãe e filha foram solicitadas.

‌



Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.