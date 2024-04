Vovô do crime: idoso parado em blitz tem mais de setenta passagens criminais

Alto contraste

Vovô do crime tem ficha criminal extensa e já foi preso por assassinatos, roubos e furtos

O Cidade Alerta traz detalhes do caso de Edmilson, de 61 anos, preso após ser parado em uma blitz no Brooklin, zona sul da capital paulista. Segundo a investigação, o idoso estava dirigindo em atitude suspeita, em um carro com placas clonadas que pertencem a um veículo de Curitiba, no Paraná.

Ao ser abordado, os policiais encontraram várias chaves michas dentro de seu bolso, de diferentes tipos de automóveis, que eram utilizadas para arrombar veículos. Ao chegar na delegacia, a polícia descobriu que Edmilson tem 77 passagens criminais. Ele já foi preso por assassinatos, furtos e roubos e respondia em liberdade.

Em depoimento, o suspeito disse que comprava e revendia os carros roubados pelo valor de R$ 2 mil. Ele não admitiu ter participado de uma abordagem de uma jovem, na mesma região, que estava levando a cachorrinha para passear em um parque, quando criminosos se aproximaram e agiram com violência. No entanto, assumiu que fazia parte dessa mesma quadrilha e foi preso novamente.

A Polícia Civil está investigando a participação de outros criminosos a fim de identificar os integrantes da associação criminosa.

