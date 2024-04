Cola na Grade! RECORD transmite primeiro clássico do Paulistão neste domingo (28)

Alto contraste

A+

A-

Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo (28), a partir das 17h45 Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo (28), a partir das 17h45 (Arte R7)

Vem aí o primeiro clássico do Paulistão 2024! No próximo domingo (28), a RECORD transmitirá, ao vivo, a partida entre Palmeiras e Santos, a partir de 17h45. O jogo, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, será disputado no Allianz Parque.

No Paulistão de 2024, o Santos é o líder do Grupo A, e o Palmeiras, do Grupo B. Os dois times não sabem o que é perder na atual temporada. Mas, na história, dentre todos os campeonatos, as equipes já se enfrentaram 349 vezes, sendo 150 vitórias do Palmeiras, 107 do Santos e 92 empates.

Em partidas do Campeonato Paulista, foram 195 duelos entre as equipes. Destes, 96 foram vencidos pelo Verdão, 54 pelo Peixe e 45 vezes o placar terminou empatado. No Paulistão de 2023, o Palmeiras venceu a equipe do litoral por 3 a 1, em jogo disputado no Estádio do Morumbi.

A última partida entre as equipes foi disputada na Arena Barueri, em outubro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o Peixe levou a melhor, vencendo o Alviverde, de virada, pelo placar de 2 a 1.

Continua após a publicidade

Você sabia?

O clássico entre Palmeiras e Santos é conhecido como “Clássico da Saudade”, uma referência às partidas entre os times na década de 1960, quando Pelé atuava pelo Santos e Ademir da Guia pelo Palmeiras.

Continua após a publicidade

Palmeiras

Vai ano, vem ano, mas algumas coisas não mudam. É o caso do protagonismo de Raphael Veiga com a camisa do Palmeiras. Dos quatro gols que o time marcou neste Paulistão, três foram do camisa 23, que segue comandando a equipe neste começo de temporada.

Continua após a publicidade

Em contraponto, o Verdão teve uma baixa importante. Bruno Rodrigues, atacante recém-chegado ao clube, sofreu uma lesão no joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias. O tempo de recuperação é de quatro a seis meses.

Santos

Após rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, a expectativa da torcida do Santos era enorme para ver como seria o desempenho da equipe. Portanto, time comandado pelo técnico Fábio Carille precisava mostrar reação. E está mostrando. Nesse início de Paulistão, foram dois jogos disputados e duas vitórias. É o único clube com 100% de aproveitamento no torneio.

A nova diretoria do Peixe trouxe vários atletas para o elenco profissional da equipe, tais como Gil (ex-Corinthians), Giuliano (ex-Corinthians), Willian Bigode (ex-Athletico PR), Otero (ex-Corinthians), Cazares (ex-Corinthians), dentre outros. Tem muita bola para rolar, mas se o Santos mantiver o bom futebol apresentado, tem tudo para chegar nas fases finais do torneio.

Acompanhe a partida entre Palmeiras x Santos ao vivo neste domingo (28), a partir de 17h45, na tela da RECORD.