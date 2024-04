Com exclusividade, RECORD transmite todas as emoções do jogo Água Santa x Santos Tudo sobre a partida desta quarta (31) na TV, a partir das 21h30, e nas plataformas digitais, às 21h

Os times se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Paulista Os times se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Paulista (Reprodução/Instagram)

Tem mais um jogaço do Paulistão vindo aí! Nesta quarta (31), a RECORDtraz, com exclusividade e ao vivo, todas as emoções da partida entre Água Santa e Santos, a partir das 21h30. Nas plataformas digitais, incluindo o PlayPlus, acontece a tradicional transmissão com muita descontração. Também no digital, antes da partida, às 21h, começa o Pré-Jogão e, quando a bola parar de rolar, o Pós-Jogão.

No Campeonato Paulista do ano passado, os times se enfrentaram na Vila Belmiro, em Santos, e a partida terminou empatada sem gols. A equipe de Diadema, chegou na final do torneio, sendo derrotado pelo Palmeiras. Já o Santos, não fez uma boa campanha e não passou da fase de grupos.

Santos

O técnico Fábio Carille não poderá contar com um dos principais jogadores do Peixe nesse começo de temporada. O meio-campista Giuliano está com uma lesão muscular e fora da partida diante do Água Santa.

Mesmo com a derrota no clássico contra o Palmeiras, na última rodada do Paulistão, o Santos é o líder do Grupo A, com seis pontos. Portuguesa e Ituano estão com três pontos cada, mas separados pelo saldo de gols, e o Santo André, com apenas um ponto conquistado, é o lanterna da chave.

Água Santa

Será que teremos a famosa “lei do ex”? Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga reencontrarão o Santos, mas, dessa vez, defendendo as cores do Netuno. No ano passado, o trio esteve emprestado, pelo Água Santa, ao Santos e fizeram parte do elenco rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em três jogos, o time de Diadema tem uma vitória, um empate e uma derrota, somando quatro pontos e, atualmente, ocupa a 3ª colocação do Grupo B, que também tem Palmeiras, Guarani e Ponte Preta. Na última rodada, o Água Santa empatou sem gols com o Santo André, fora de casa.

Acompanhe o Campeonato Paulista 2024 na tela da RECORD, e pelas plataformas digitais R7.com e PlayPlus!