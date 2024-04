Confira a programação de fevereiro nas noites da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Cena de Adão e Eva em 'Gênesis' Cena de Adão e Eva em 'Gênesis' (Divulgação/Record)

No segundo mês de 2024, a programação nas noites na emissora contará com atrações para o público. Uma grade diversificada, com novela, filmes, jornalismo e episódios inéditos de séries trazem informação e diversão ao público.

Gênesis, uma superprodução da RECORD, voltará a ser exibida de segunda a sexta-feira. A novela conta a história dos primeiros anos da humanidade com os grandes eventos desse período. A trama começa com criação do mundo e é dividida em sete fases que retratam os grandes momentos do livro bíblico "Gênesis". A narrativa é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.

Thais Furlan traz novidades de casos de grande repercussão no Brasil Thais Furlan traz novidades de casos de grande repercussão no Brasil (Divulgação/PlayPlus)

O Doc Investigação, série inédita sobre crimes que chocaram o Brasil, produzida para o PlayPlus, estreia agora na RECORD com exibição às segundas-feiras. A repórter investigativa Thais Furlan reconta com detalhes, nunca antes abordados, grandes crimes que abalaram o Brasil. Em uma produção exclusiva e inédita, nos moldes do gênero true crime, que faz tanto sucesso pelo mundo, os episódios trazem entrevistas inéditas com familiares de vítimas de crimes bárbaros, e também com criminosos que, diante de Thais, trazem detalhes impressionantes e, até então não revelados, dos casos.

Grandes títulos do cinema estarão no ar às terças-feiras, no Cine Record Especial.

Continua após a publicidade

Nos episódios inéditos de Patrulha das Fronteiras, que serão exibidos nas noites de quarta-feira com apresentação de Reinaldo Gottino, o telespectador passará a acompanhar a atuação de agentes nos bastidores do combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem em vários países. No mundo todo, as fronteiras estão em constante ameaça, seja por drogas, produtos ilegais e passageiros suspeitos que desafiam as leis e podem afetar toda a economia de um país. Para combater qualquer tipo de crime, profissionais de controle de alfândega e do departamento de biossegurança não medem esforços para garantir a tranquilidade de todos.

Comandado por Roberto Cabrini, o Câmera Record será o destaque das noites de quinta-feira, trazendo a cada episódio grandes reportagens, perfis e entrevistas com personalidades do Brasil e do mundo. O programa aborda grandes temas ou acontecimentos de repercussão nacional e internacional, com agilidade e dinamismo.

Continua após a publicidade

Para finalizar a semana, às sextas-feiras, Quilos Mortais retornará à programação da emissora com episódios inéditos, sob o comando de Celso Zucatelli. Uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos e que também conquistou a audiência brasileira, a atração mostra a rotina de homens e mulheres que sofrem com obesidade mórbida e sonham com um novo estilo de vida. A esperança dos participantes de um recomeço está nas mãos do Dr. Nowzaradan, mais conhecido como Dr. Now, um renomado cirurgião bariátrico da cidade de Houston, no Texas.

Verifique a Classificação Indicativa.

Acompanhe mais novidades sobre a programação no site oficial da RECORD.