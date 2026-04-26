Veja 5 provas de que Filiz é a dona do verdadeiro coração de mãe na trama turca da RECORD

Reconciliação de milhões

Logo nos primeiros capítulos de Coração de Mãe, o público se deparou com o sofrimento de Filiz por estar longe da filha Karsu (Özge Özpirinçci) e dos netos. O distanciamento entre as duas aconteceu após a avó perder o Kuzey/Deniz (Sarp Kaan Altinçap) em uma rodoviária. A criança ficou desaparecida por anos, causando muita tristeza para todos. Porém, Filiz nunca deixou de procurar pelo pequeno e tentar ajudar a família, ainda que a distância. No reencontro com a filha, ela desabou em lágrimas e mostrou que a partir de então elas nunca mais se afastariam, protagonizando uma das cenas mais emocionantes da trama

Reprodução/RECORD