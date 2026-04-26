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Veja 5 provas de que Filiz é a dona do verdadeiro coração de mãe na trama turca da RECORD

Em sequências cheias de emoção, a matriarca deixa transparecer que não mede esforços para ver sua família unida

Coração de Mãe|Do R7

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  • Emoção, superação, lágrimas, proteção e perdão! A cada capítulo da trama turca que vai ao ar na tela da RECORD, Filiz (Demet Akbağ) mostra que é a dona do verdadeiro coração de mãe. O site oficial separou cinco momentos especiais da matriarca. Prepare o lencinho! Arte/R7
  • Reconciliação de milhões Logo nos primeiros capítulos de Coração de Mãe, o público se deparou com o sofrimento de Filiz por estar longe da filha Karsu (Özge Özpirinçci) e dos netos. O distanciamento entre as duas aconteceu após a avó perder o Kuzey/Deniz (Sarp Kaan Altinçap) em uma rodoviária. A criança ficou desaparecida por anos, causando muita tristeza para todos. Porém, Filiz nunca deixou de procurar pelo pequeno e tentar ajudar a família, ainda que a distância. No reencontro com a filha, ela desabou em lágrimas e mostrou que a partir de então elas nunca mais se afastariam, protagonizando uma das cenas mais emocionantes da trama Reprodução/RECORD
  • Transbordando amor! O coração de mãe de Filiz transbordou de tanto amor quando ela escutou Deniz chamar Karsu de mamãe pela primeira vez! A palavra esperada por tantos anos foi seguida por um abraço triplo e muita de emoção! Quem mais foi às lágrimas com esse momento? Reprodução/RECORD
  • Colo de mãe Não foi apenas o retorno de Irmak (Meriç Aral) após trair a Filiz com Adnan (Levent Can) que surpreendeu o público. A atitude da matriarca da família chocou Karsu, que após colocar a irmã para fora de casa observou Filiz abrir a porta para a filha que a traiu entrar. "A Irmak pode ficar. Essa é minha casa e só eu posso decidir quem fica e quem vai", declarou. Reprodução/RECORD
  • Frente a frente com o passado Dona de um verdadeiro coração de mãe, Filiz tem se aproximado cada vez mais de Irmak, que vive uma gravidez de risco. Mesmo sabendo que teria que encarar fantasmas do passado, ela se oferece para ir até a mansão de Adnan (Levent Can) para pegar o exame que a filha precisaria levar ao médico no dia seguinte. Ao ir até a casa onde morou com o ex-marido traidor, ela mostrou que estaria disposta a fazer aquele tipo de sacrifício que somente as mães conseguem fazer pelos filhos Arte/R7
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  • Dilema materno Após flagrar Adnan com outra mulher, Filiz se viu diante de um dilema cruel: contar a verdade para a filha, Irmak, ou esconder a traição para protegê-la durante a delicada gravidez de risco? Após muita reflexão, a matriarca entendeu que o melhor a fazer era tentar esconder até o nascimento do bebê para proteger Irmak e a criança. Pouco depois, a traição foi descoberta, mas não foi pela boca de Filiz. Fique ligado! Coração de Mãe vai ao ar de de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos. Divulgação/RECORD

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