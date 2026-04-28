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Só vale foto de criança fofa! Veja 7 momentos em que os filhos da Karsu encantaram a todos em Coração de Mãe

Deniz, Selin e Tilsim mostram que elevam o charme e o humor da trama

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  • Alerta de fofura! Em Coração de Mãe, Deniz (Sarp Kaan Altınçapa), Tilsim (Mina Akdin) e Selin (Miray Yeral) esbanjam charme e conquistam o público em cada aparição. Seja em apresentações de dança, em momentos de alegria com a família ou até nos medos, os filhos de Karsu (Özge Özpirinçci) mostram a delicadeza de quem ainda está descobrindo o mundo, sempre com um jeitinho único e cativante. Confira 7 momentos em que eles roubaram a atenção e encantaram a todos: Arte/R7
  • Apresentação de dança Deniz atingiu o ápice da fofura ao se apresentar no espetáculo de dança do colégio. O menino surgiu com um traje de gala azul, cabelos penteados para o lado e um sorriso radiante, ao lado da coleguinha por quem está apaixonado. Um verdadeiro encanto! Reprodução/RECORD
  • Torcedora entusiasmada Tilsim apareceu toda sorridente ao torcer para o time de futebol do condomínio durante uma partida. A menina mostrou seu lado mais fofo ao vibrar, gritar e bater palmas pelos vizinhos. Um arraso! Reprodução/RECORD
  • Olhos brilhantes Quando voltou para a família, Deniz parecia sério e um pouco desconfortável com a mudança brusca de vida. Mas, ainda assim, o menino não perdeu a fofura e observava tudo com seus olhos grandes e brilhantes, enquanto, aos poucos, foi se acostumando com a nova rotina Reprodução/RECORD
  • Aplaudindo o irmão A pequena Selin prova que faz jus ao título de mais animada da família ao surgir aplaudindo e se divertindo com a apresentação de dança do irmão. No colo da tia Irmak (Meriç Aral), ela encantou a todos com tamanha fofura simples e inocente. Ela sempre encanta! Reprodução/RECORD
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  • Apaixonado O pequeno e apaixonado Deniz ficou vidrado ao ver sua colega de turma descendo as escadas. A cena mostrou seu ponto de vista: a menina surge como uma princesa, iluminada, arrancando dele aquele clássico olhar bobo de paixão. Quem aguenta uma cena dessas? Reprodução/RECORD
  • Reação após bronca Quando foi chamada atenção pela avó Filiz (Demet Akbağ) pela forma como trata a mãe, Tilsim mostrou que, mesmo vulnerável diante da bronca, continua sendo uma criança fofa. A menina tenta provar o tempo todo que já é madura, mas são nesses momentos em que sua fragilidade infantil aparece que ela mais encanta os telespectadores Reprodução/RECORD
  • Juntos recebendo presentes O trio de irmãos recebeu presentes da tia Lale (Seda Türkmen) e saiu correndo junto para abri-los. A cena rendeu um momento fofo de união entre os filhos de Karsu, todos animados com as surpresas escondidas sob os embrulhos. Um momento especial! Para ver novos momentos fofos entre eles, fique ligado nas noites da RECORD e assista Coração de mãe, de segunda à sexta, às 21h. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos. Reprodução/RECORD

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