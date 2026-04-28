Só vale foto de criança fofa! Veja 7 momentos em que os filhos da Karsu encantaram a todos em Coração de Mãe

Alerta de fofura! Em Coração de Mãe, Deniz (Sarp Kaan Altınçapa), Tilsim (Mina Akdin) e Selin (Miray Yeral) esbanjam charme e conquistam o público em cada aparição. Seja em apresentações de dança, em momentos de alegria com a família ou até nos medos, os filhos de Karsu (Özge Özpirinçci) mostram a delicadeza de quem ainda está descobrindo o mundo, sempre com um jeitinho único e cativante. Confira 7 momentos em que eles roubaram a atenção e encantaram a todos:

Arte/R7