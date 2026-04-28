Só vale foto de criança fofa! Veja 7 momentos em que os filhos da Karsu encantaram a todos em Coração de Mãe
Deniz, Selin e Tilsim mostram que elevam o charme e o humor da trama
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De Atilla, passando por Karsu até Türkan, as nomenclaturas tem origens turcas, árabes e até turcomanas
Avisa que é ele! Atilla mostra que é um homem de muitos talentos em Coração de Mãe!
Mafioso, escritor, romântico, bom de luta, dança e craque no futebol, o vizinho de Karsu (Özge Özpirinçci) arrasa em tudo que se propõe a fazer na trama turca
Amor à primeira vista! Entenda como Hasan conquistou Filiz em Coração de Mãe
Entre mal-entendidos e muito romance, o pai do Atilla ganhou a atenção da mãe de Karsu
Capítulo especial de Coração de Mãe tem sequestro, romance e promessa de vingança; confira spoilers!
Nesta segunda (27), a partir das 21h, na tela da RECORD, Atilla aposta em um plano ousado para reconquistar Karsu
Meiga e mal-humorada: confira 5 vezes em que Tilsim provou ser a típica pré-adolescente em Coração de Mãe
A filha mais velha de Karsu já deu vários sinais de que está vivendo o turbilhão de emoções que marca o fim da infância
Reviravolta em Coração de Mãe mostra Karsu devastada e Filiz afrontosa; veja as reações
Irmak pretende ajudar a irmã, enquanto Reha aproveita a situação para provocar a ex
Descobertas, ameaças e casamento-surpresa: Coração de Mãe pega fogo na tela da RECORD
Atilla fica frente a frente com o pai após Reha contar tudo o que ele anda fazendo; veja tudo o que rolou no capítulo especial
É treta! Relembre 5 brigas que abalaram Coração de Mãe
A trama da novela turca é repleta de discussões marcantes que mudam os rumos da história; confira!
Meu vizinho mafioso! Veja quem sabe o segredo de Atilla em Coração de Mãe
O rapaz fica cada vez mais em perigo com a sua identidade vindo à tona na trama turca; fique por dentro
Veja 5 provas de que Atilla é o 'malvado favorito' de Coração de Mãe
Com uma vida dupla, o mafioso tem demonstrado um coração gigante, mas não foge da luta; confira!
Rainha do deboche! Veja 7 vezes em que Filiz garantiu boas risadas em Coração de Mãe
Com o jeito sincerão ativado, a personagem de Demet Akbağ é um dos grandes destaques da novela turca
Vizinho do bem ou chefão da máfia? Entenda a vida dupla de Atilla em 7 pontos
Personagem tem despertado a curiosidade do público de Coração de Mãe ao alternar entre um homem gentil e um criminoso impiedoso
Talento que impressiona: relembre 7 vezes em que Özge Özpirinçci deu um show de atuação em Coração de Mãe
A cada cena marcante de Karsu, a atriz turca prova por que é considerada uma referência no mundo artístico
Emoção! Público repercute cena em que Deniz chama Karsu de mãe pela primeira vez
O capítulo de Coração de Mãe comoveu os fãs da trama turca com um momento em família especial na tela da RECORD