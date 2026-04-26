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Veja 5 provas de que Filiz é a dona do verdadeiro coração de mãe na trama turca da RECORD

Em sequências cheias de emoção, a matriarca deixa transparecer que não mede esforços para ver sua família unida

Coração de Mãe|Do R7

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Emoção, superação, lágrimas, proteção e perdão! A cada capítulo da trama turca que vai ao ar na tela da RECORD, Filiz (Demet Akbağ) mostra que é a dona do verdadeiro coração de mãe. O site oficial separou cinco momentos especiais da matriarca. Prepare o lencinho!

Arte/R7

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