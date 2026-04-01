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Coração de Mãe começa às 21h30 nesta quarta (1º); veja o que muda na programação da RECORD

Telespectadores acompanham a partida entre Internacional e São Paulo a partir das 19h

Novidades|Do R7

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Karsu em Coração de Mãe Portal N10

Atenção, fãs das novelas turcas! O capítulo de Coração de Mãe desta quarta-feira (1º) começa um pouco mais tarde, às 21h30, na tela da RECORD.

A mudança ocorre devido à transmissão da partida entre Internacional e São Paulo, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026, a partir das 19h.


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As emoções de Coração de Mãe serão exibidas logo após o encerramento da partida.

O outro sucesso turco na tela da RECORD, Chamas do Destino, vai ao ar logo em seguida, no horário habitual de 22h30.


Confira todas as mudanças da programação da emissora:

  • 18h15 - Jornal da Record;
  • 19h - Campeonato Brasileiro 2026 - Internacional X São Paulo;
  • 21h30 - Coração de Mãe;
  • 22h30 - Chamas do Destino;
  • 23h30 - Chicago Med.

Acompanhe o site oficial da emissora para ficar por dentro de todos os horários. Coração de Mãe vai ao ar às 21h30, nesta quarta-feira (18), na RECORD.

Veja 5 provas de que Atilla é o ‘malvado favorito’ de Coração de Mãe

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A trama turca Coração de Mãe já tem um 'malvado favorito' para chamar de seu! Atilla (Metin Akdülger) se destaca ao mostrar que vai além do típico mafioso e lá no fundo há um coração que já nasceu pronto para ajudar Karsu (Özge Özpirinçci) e seus filhos. Mesmo envolvido em situações perigosas, o vizinho surpreende com atitudes generosas e um cuidado discreto com quem está ao seu redor, revelando uma dualidade que tem conquistado o público da RECORD. Confira agora cinco momentos fofos do personagem!

Arte/R7

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