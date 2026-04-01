Coração de Mãe começa às 21h30 nesta quarta (1º); veja o que muda na programação da RECORD Telespectadores acompanham a partida entre Internacional e São Paulo a partir das 19h

Karsu em Coração de Mãe Portal N10

Atenção, fãs das novelas turcas! O capítulo de Coração de Mãe desta quarta-feira (1º) começa um pouco mais tarde, às 21h30, na tela da RECORD.

A mudança ocorre devido à transmissão da partida entre Internacional e São Paulo, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026, a partir das 19h.

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As emoções de Coração de Mãe serão exibidas logo após o encerramento da partida.

O outro sucesso turco na tela da RECORD, Chamas do Destino, vai ao ar logo em seguida, no horário habitual de 22h30.

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Confira todas as mudanças da programação da emissora:

18h15 - Jornal da Record ;

; 19h - Campeonato Brasileiro 2026 - Internacional X São Paulo;

- Internacional X São Paulo; 21h30 - Coração de Mãe ;

; 22h30 - Chamas do Destino ;

; 23h30 - Chicago Med.

Acompanhe o site oficial da emissora para ficar por dentro de todos os horários. Coração de Mãe vai ao ar às 21h30, nesta quarta-feira (18), na RECORD.

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