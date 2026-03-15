Eles cresceram! Saiba como estão hoje os atores mirins de Coração de Mãe Os filhos da protagonista Karsu mudaram desde as gravações da série

Intérpretes de Tilsim, Kuzey e Selin cresceram desde as gravações de Coração de Mãe

Sucesso na tela da RECORD tanto pelas atuações marcantes quanto pela fofura que conquista o público, o elenco infantil de Coração de Mãe já não é mais o mesmo da época em que a produção turca foi gravada. Os intérpretes de Tilsim, Kuzey/Deniz e Selin cresceram e chamam a atenção pela mudança desde que apareceram na trama.

Mina Akdin, Sarp Kaan Altınçapa e Miray Yeral, que vivem os filhos da protagonista Karsu (Özge Özpirinçci), participaram das gravações em 2023. Hoje, as crianças seguem crescendo e compartilhando um pouco de seus projetos nas redes sociais.

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Os jovens atores estão com 13, 9 e 8 anos, respectivamente, e continuam presentes em produções audiovisuais. As crianças dividem com seus seguidores nas redes sociais momentos de descontração, viagens e outras produções que fazem parte.

Veja como estão os atores mirins que emocionam os telespectadores de Coração de Mãe:

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Intérprete da Tilsim:

Intérprete do Kuzey/Deniz:

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Intérprete da Selin:

A novela Coração de Mãe é exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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