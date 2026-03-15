Eles cresceram! Saiba como estão hoje os atores mirins de Coração de Mãe
Os filhos da protagonista Karsu mudaram desde as gravações da série
Sucesso na tela da RECORD tanto pelas atuações marcantes quanto pela fofura que conquista o público, o elenco infantil de Coração de Mãe já não é mais o mesmo da época em que a produção turca foi gravada. Os intérpretes de Tilsim, Kuzey/Deniz e Selin cresceram e chamam a atenção pela mudança desde que apareceram na trama.
Mina Akdin, Sarp Kaan Altınçapa e Miray Yeral, que vivem os filhos da protagonista Karsu (Özge Özpirinçci), participaram das gravações em 2023. Hoje, as crianças seguem crescendo e compartilhando um pouco de seus projetos nas redes sociais.
Saiba mais
Os jovens atores estão com 13, 9 e 8 anos, respectivamente, e continuam presentes em produções audiovisuais. As crianças dividem com seus seguidores nas redes sociais momentos de descontração, viagens e outras produções que fazem parte.
Veja como estão os atores mirins que emocionam os telespectadores de Coração de Mãe:
Intérprete da Tilsim:
Intérprete do Kuzey/Deniz:
Intérprete da Selin:
A novela Coração de Mãe é exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.
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