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Intérprete de Lale em Coração de Mãe tem beleza comparada à famosa atriz americana: ‘Jessica Alba’

Atriz turca chamou atenção nas redes ao publicar fotos em close com um filtro escuro

Novidades|Do R7

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Seda Türkmen encantou fãs com fotos posadas Reprodução/Instagram

Seda Türkmen, que dá vida à Lale em Coração de Mãe, compartilhou registros nas redes sociais com closes de seu rosto. Em uma das fotos, a atriz tirou uma selfie em uma sala com a luz baixa e uma estante de livros atrás; em outra, aparece sorrindo ao lado de um cachorro.

Já em outros cliques, surge à mesa de um restaurante e de óculos escuros, em imagens que destacam ainda mais sua beleza.


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“Estou tirando minhas roupas de inverno”, escreveu na legenda. Entre “carões” e risadas, Seda chegou a ser comparada nos comentários à atriz norte-americana Jessica Alba. Ela mostrou simpatia e respondeu, brincando, ao comentário: “minha velha amiga”.

Outros internautas também exaltaram a atriz na publicação. “Olhem que beleza”, disse um seguidor. “Fotos incríveis”, exaltou outra.


Confira:

Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

Amor à primeira vista! Entenda como Hasan conquistou Filiz em Coração de Mãe

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Hasan (Uğur Yücel) se apaixonou por Filiz (Demet Akbağ) desde a primeira vez que esbarrou com ela próximo ao Recanto do Paraíso. O pai do Atilla (Metin Akdülger), chefe da máfia, se encantou pelo jeito espontâneo e divertido da mãe de Karsu (Özge Özpirinçci) e decidiu conquistá-la. Com a ajuda do capanga Dilaver (İlyas Özçakır) e do assistente da síndica, Ömer (Ömer Nadir Civelek), o mafioso descobriu a flor preferida dela e a fez encontrar cerejeiras japonesas por todo o caminho. Mas o plano de Hasan saiu do controle e virou uma grande confusão quando Filiz acreditou que o coronel aposentado do condomínio era o seu admirador secreto. A seguir, entenda como Hasan resolveu esse problema e ganhou a atenção da personagem!

Reprodução/RECORD

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