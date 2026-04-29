Intérprete de Lale em Coração de Mãe tem beleza comparada à famosa atriz americana: ‘Jessica Alba’ Atriz turca chamou atenção nas redes ao publicar fotos em close com um filtro escuro

Seda Türkmen encantou fãs com fotos posadas Reprodução/Instagram

Seda Türkmen, que dá vida à Lale em Coração de Mãe, compartilhou registros nas redes sociais com closes de seu rosto. Em uma das fotos, a atriz tirou uma selfie em uma sala com a luz baixa e uma estante de livros atrás; em outra, aparece sorrindo ao lado de um cachorro.

Já em outros cliques, surge à mesa de um restaurante e de óculos escuros, em imagens que destacam ainda mais sua beleza.

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“Estou tirando minhas roupas de inverno”, escreveu na legenda. Entre “carões” e risadas, Seda chegou a ser comparada nos comentários à atriz norte-americana Jessica Alba. Ela mostrou simpatia e respondeu, brincando, ao comentário: “minha velha amiga”.

Outros internautas também exaltaram a atriz na publicação. “Olhem que beleza”, disse um seguidor. “Fotos incríveis”, exaltou outra.

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