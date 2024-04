De A Fazenda para a vida? Radamés diverte web em postagem com Márcia Fú

Alto contraste

Radamés usou as redes sociais para brincar com Márcia Fú Radamés usou as redes sociais para brincar com Márcia Fú (Reprodução/Instagram)

De A Fazenda 15 para a vida? Em postagem feita em sua rede social, o ex-peão Radamés Furlan, divertiu o público ao compartilhar uma montagem com a companheira de reality Márcia Fú.

Na legenda, o jogador de futebol escreveu: "Para quem tem perguntado se nos encontramos, está aí o registro!"

Em colaboração com a ex-atleta, Radamés fez questão de elogiar a montagem que recebeu e afirmar que achou tão boa que decidiu compartilhar com os seguidores.

Nos comentários, ele observou que esqueceu de adicionar a música Escrito nas Estrelas, que viralizou após o meme com Márcia e entrou no Top Viral de uma plataforma musical.

Na postagem, famosos e anônimos interagiram com a dupla, e não faltaram risadas, referências de outros memes da sede e elogios aos ex-peões. Lucas Selfie e Adriane Galisteu também marcaram presença!

Até mesmo a esposa do jogador passou para engajar com risadas e a lembrança de uma fala icônica da ex-peoa no programa.

Confira a postagem e deixe sua risada nos comentários:

Bateu saudades do Cercadão mais divertido do Brasil? Reveja todas as emoções deA Fazenda no PlayPlus.