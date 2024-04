Diego Goullart estreia na RECORD em A Rainha da Pérsia: "Acolhido" 

Alto contraste

Diego Goullart será Aspata em A Rainha da Pérsia Diego Goullart será Aspata em A Rainha da Pérsia (Reprodução/Instagram)

Em A Rainha da Pérsia, os fãs das superproduções da RECORD vão conhecer Diego Goullart. O ator fará sua primeira produção na emissora e, em entrevista ao site oficial, ele compartilhou a sua expectativa para gravar no Marrocos e o que o público pode esperar do seu personagem.

Prestes a iniciar as gravações como Aspata, um dos filhos de Hamã (Leonardo Medeiros) e Zeres (Izabella Bicalho), Diego está animado com as gravações fora do país.

“Se ambientar em um novo lugar, com outra cultura, traz um enriquecimento para trabalhar os personagens. Acho que vai se incrível”, afirmou.

Sem dar muitos spoilers para o público, o ator avisou o que os fãs podem esperar do personagem: “Ele vai dar bastante trabalho”.

Mais uma estreia importante

Poucos dias antes do primeiro encontro do elenco da série, o ator se tornou pai, fruto do relacionamento com Rafaela Sampaio, a Evelyn de Reis.

“É uma mistura de emoções, além da chegada do meu primeiro filho, também consegui realizar o sonho de trabalhar na emissora, que tentava desde que cheguei no Rio de Janeiro”, refletiu Diego.

O ator deu mais detalhes sobre a nova rotina: “Estou dividido entre estar nas preparações, a viagem [ao Marrocos], que será a minha primeira internacional, e o meu filho. Tento dar o máximo de apoio para a minha esposa. A Rafa já tem uma história na RECORD. Fiquei impressionado, a maioria das pessoas fala que é uma grande família e foi exatamente como me senti, acolhido, em casa”, garantiu.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Elenco celebra primeiro encontro antes das gravações no Marrocos:

