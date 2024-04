Doc Investigação ouve homem contratado pela milionária Anne Frigo para matar o marido, nesta segunda (11) No quarto episódio da série true crime, Thais Furlan conversa com Carlos Alex Ribeiro de Souza, que cumpre pena pelo assassinato de Vitor Jacinto

Mais um crime que chocou o Brasil tem sua história recontada nesta segunda-feira (11), no quarto episódio do Doc Investigação. Desta vez, o caso abordado é o da socialite Anne Frigo, também conhecida como a Rainha do Papelão.

Milionária, herdeira da maior indústria de papelão do país, Anne saiu das colunas sociais para as páginas policiais quando encomendou o assassinato do marido, o segurança Vitor Jacinto.

A equipe da série true crime conseguiu conversar com Carlos Alex Ribeiro de Souza, que cumpre pena após ter confessado o crime, ocorrido em junho de 2021. A repórter Thais Furlan foi até o Centro de Ressocialização de Limeira (SP), onde entrevistou o ex-corretor de imóveis.

“Naquele momento, a única coisa que passava na minha cabeça era poder voltar para casa. Foi um instinto, eu me senti ameaçado pelo histórico, pelo que o Vitor sabia”, diz Carlos.

De acordo com as investigações policiais, Anne teria pagado R$200 mil para Carlos acabar com Vitor. A socialite queria se vingar do companheiro, que a teria traído com outras mulheres.

A relação entre Vitor e Anne teve início em 2018. Nesta época, Carlos já conhecia o segurança, e começou a ter contato com a milionária. Vitor e a herdeira do “Império do Papelão” viveriam uma história de amor, dinheiro e ódio, que acabou em vingança e tragédia.

“Anne disse que era desprezada por Vitor, que ele a tratava com falta de respeito, mesmo ela lhe proporcionando uma vida de milionário. Fazendo pouco caso dela na frente dos outros, ela era constantemente humilhada,” descreve o ex-diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, Carlos Pinheiro Lopes, que também conversou com a equipe do Doc Investigação.

As brigas e constantes traições de Vitor teriam levado Anne ao extremo: contratar Carlos para executar o marido e jogar o corpo na represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo.

Réu confesso, Carlos alega que matou o amigo em legítima defesa. “Lembro exatamente das palavras que Vitor falou: ‘Carlão, você está saindo com a minha mulher, está saindo com a Anne.’ Aí, quando Vitor fez como se fosse pegar a arma dele, infelizmente, para pará-lo, peguei minha arma e atirei no ombro dele”, explica Carlos.

A equipe da série também teve acesso com exclusividade aos áudios dos celulares de Anne, Carlos e Vitor. Tudo isso e outros detalhes surpreendentes sobre o caso você confere no quarto episódio do Doc Investigação que vai ao ar nesta segunda-feira (11), a partir das 22h45, na RECORD.

No PlayPlus, o Doc Investigação chega ao décimo primeiro episódio. “Onde está Cirilo Barros?” mostra a caçada ao brasileiro mais velho na lista de procurados da Interpol. Um matador de aluguel condenado pelo assassinato de pelo menos quatro pessoas e que escapou da cadeia em uma fuga cinematográfica rumo à Venezuela. Todos os onze episódios da série true crime, podem ser acessados no streaming da RECORD.