Arrogância e superioridade: Carol Portilho analisa comportamento do assassino em série de Goiânia | Expressões de um Crime

No quadro Expressões de um Crime desta semana, a perita criminal e especialista em linguagem corporal, Carol Portilho, analisa o comportamento do matador em série de Goiânia (GO), que aterrorizou a cidade em 2014 ao matar a sangue-frio pelo menos 17 jovens. Um dos detalhes que merecem ser ressaltados, segundo ela, é a arrogância e a preocupação do criminoso em ter poder durante o ataque às vítimas. Confira!