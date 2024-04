"As pessoas tinham dificuldade de acreditar", afirma Thais Furlan sobre menino que matou a família Ao narrar os bastidores do terceiro episódio de Doc Investigação, a repórter conta detalhes inéditos da chacina feita por um garoto de 13 anos; confira!

No terceiro episódio do Doc Investigação (série documental true crime produzida para o PlayPlus, que vai ao ar na tela da RECORD às segundas-feiras, às 22h45), a repórter investigativa Thais Furlan revelou detalhes do caso Marcelinho Pesseghini, e descobriu informações inéditas ao entrevistar um amigo do menino que matou os próprios pais.

A chacina familiar feita pelo garoto de apenas 13 anos chocou o Brasil e segundo a jornalista, não foi bem investigada. Thais então refez os passos da polícia que, na época, não teve muito interesse na apuração do crime, e deixou o caso no imaginário da população.

Além disso, a jornalista falou sobre a entrevista mais reveladora de todo o episódio, feita com um colega de classe da criança, supostamente criminosa. "As pessoas tinham dificuldade de acreditar", afirmou.

Confira os bastidores do programa narrados por Thais Furlan:

Fique ligado no Doc Investigação para não perder nenhum episódio. A série vai ao ar às segundas, a partir das 23h, na tela da RECORD.