"O crime continua absolutamente vivo", afirma Thais Furlan sobre o caso Bernardo Boldrini

No primeiro episódio do Doc Investigação (série true crime produzida para o PlayPlus e que vai ao ar às segundas na tela da RECORD), a repórter investigativa Thais Furlan contou detalhes do caso Bernardo Boldrini e mostrou como está a cidade de Três Passos (RS) dez anos após o crime que chocou o Brasil.

O público acompanhou uma entrevista exclusiva com Graciele Ugulini, a madrasta condenada pela morte do garoto, e refez com Thais os passos de uma história de crueldade que abalou o país. "O crime continua absolutamente vivo em Três Passos. São dez anos da morte do menino, mas para a cidade parece que foi ontem, eles vivem um luto".

Confira os bastidores do programa e ponto alto do episódio segundo Thais Furlan:

