Amigo revela que nunca teve dúvidas de que Marcelo Pesseghini matou a família | Doc Investigação

A repórter Thais Furlan traz novos detalhes do Caso Pesseghini e faz uma entrevista exclusiva com um rapaz que era amigo de Marcelo Pesseghini à época da chacina, em 2013. Mais de dez anos depois, o colega de classe de Marcelinho diz que o garoto estava estranho no dia em que, segundo a investigação, matou toda a família. "Ele perguntou se, caso ele morresse, se eu sentiria falta dele", comenta. O rapaz disse que nunca teve nenhuma dúvida de que o amigo, mesmo com apenas 13 anos de idade, assassinou quatro pessoas da própria família antes de se matar.