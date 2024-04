Crime na alta sociedade: Thais Furlan esmiúça a morte do marido da ‘Rainha do Papelão’ | Doc Investigação O homem foi assassinado pelo melhor amigo em um crime que teria sido encomendado por Anne

Thais Furlan esmiúça a relação de amor, ódio e dinheiro entre Anne e Vitor. A chamada ‘Rainha do Papelão’, por conta da fortuna acumulada pela família na fabricação do produto, se apaixonou pelo segurança de um restaurante. Mas em apenas três anos a história de amor se transformou em uma tragédia. Anne Frigo teria sido traída e decidiu se vingar do marido Vitor Jacinto. Para isso ela encomendou o assassinato dele, que foi executado por Carlos Alex Ribeiro, o melhor amigo da vítima.