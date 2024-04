Entenda como a polícia elucidou a morte do menino Bernardo | Doc Investigação Graciele Ugulini, madrasta de Bernardo, Leandro Boldrini, pai do garoto, Edelvânia Wirganovicz, amiga de Graciele, e Evandro Wirganovicz, irmão de Edelvânia, foram presos

A delegada Caroline Bamberg fala ao programa sobre as investigações a respeito do desaparecimento e morte do menino Bernardo Boldrini, em 2014. De Três Passos (RS), onde a criança morava, o foco da apuração passou para outro município, Frederico Westphalen (RS). Graciele Ugulini, madrasta de Bernardo, Leandro Boldrini, pai do garoto, Edelvânia Wirganovicz, amiga de Graciele, e Evandro Wirganovicz, irmão de Edelvânia, entraram na mira da polícia e foram presos. Confira os detalhes.