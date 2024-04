"Foi um ataque sem chance de defesa", diz homem preso pela morte de Jeff Machado | Doc Investigação Corpo do ator foi encontrado dentro de um baú, enterrado em uma quitinete, no Rio de Janeiro, em maio de 2023

Um homem apaixonado por cães e com o sonho de brilhar na televisão. Jeff Machado teve a vida precocemente interrompida em um crime com requintes de crueldade. O corpo dele foi encontrado dentro de um baú, enterrado em uma quitinete, no Rio de Janeiro, em maio de 2023. A repórter Thais Furlan mergulha nessa história marcada por ambição, promessas e mentiras. A jornalista entra no Complexo Penitenciário de Gericinó e entrevista Jeander Vinicius Braga, preso pelo crime. Ele fala sobre o assassinato e diz que tudo foi planejado por Bruno de Souza Rodrigues, o outro detido pelo homicídio.