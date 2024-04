Homem preso pela morte de Jeff Machado dá detalhes do dia do crime | Doc Investigação Jeander Vinicius Braga alega ter ajudado na ocultação do cadáver, mas nega ter participado da execução

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A repórter investigativa Thais Furlan entra no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, para entrevistar Jeander Vinicius Braga, um dos dois suspeitos presos pelo assassinato do ator Jeff Machado - o outro é Bruno de Souza Rodrigues. Jeander conta sua versão do que aconteceu na casa da vítima no dia em que ela foi assassinada. Jeander alega não ter participado da execução. Ele diz ter ajudado na ocultação de cadáver por se sentir ameaçado por Bruno.