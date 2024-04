Ketamina: a droga que uniu e separou Fúvio e Juliana | Doc Investigação Anestésico de uso hospitalar era usado com frequência pelo casal como droga; Juliana tentava deixar o vício

Um hábito destrutivo unia Fúvio Serafim, ex-prefeito de Catuji (MG), e sua esposa, a psiquiatra Juliana Ruas El-Aouar: a droga conhecida como ketamina, um anestésico de uso hospitalar. O casal, inclusive, aparece em imagens sob o efeito da droga. No dia de sua morte, Juliana estava em Colatina (ES) para realizar um procedimento e deixar a dependência na substância; com ela, no hotel, estavam seu marido e o motorista Robson Gonçalves. Os dois foram presos.