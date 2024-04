Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Maria das Dores Machado, mãe de Jeff Machado, é entrevistada por Thais Furlan no documentário que conta a história do assassinato do ator. Ela se emociona ao falar do filho e se revolta ao falar sobre Bruno de Souza Rodrigues, produtor de TV acusado de orquestrar o homicídio.