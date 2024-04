'Minha vida virou um inferno', diz avó do serial killer de Goiânia | Doc Investigação O desenrolar e a repercussão do caso tiveram um peso grave para a família do assassino confesso

Como parte da cobertura do caso do serial killer de Goiânia, Tiago Henrique Gomes da Rocha, parentes próximos do assassino confesso falaram sobre a relação com ele, sobre sua criação, e sobre detalhes do caso. Anos depois, Thais Furlan tentou falar com a avó de Tiago e ouviu dela que sua vida virou 'um inferno' após tudo que aconteceu.