Na prisão, madrasta de Bernardo diz que Leandro Boldrini não foi mentor do crime | Doc Investigação

"Eu acho que ele é culpado pela situação que levou a tudo isso". A frase é de Graciele Ugulini, condenada a 34 anos de prisão pela morte do enteado, Bernardo Boldrini. Para a polícia e o Ministério Público, o mentor do crime é o pai do menino, o médico Leandro Boldrini. Na prisão, porém, em entrevista ao programa, Graciele defende Leandro dessa acusação. "Ele não agiu para evitar o que acontecesse", afirma. Veja também: Thais Furlan encontra Edelvânia Wirganovicz e ouve uma revelação sobre o assassinato.